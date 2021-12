Pogoda na święta może zaskoczyć. Totalna zmiana w Wigilię

Weekend upłynie nam pod znakiem opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W sobotę będzie dość ciepło - najcieplej nad morzem - 6 st. C. Zdecydowanie chłodniej będzie na południowym wschodzie - 2 st. C - przekazał PAP synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Mróz wróci dopiero w nocy, ale tylko w regionach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do -3 st. C.