Pogoda na sobotę. Miejscami spadnie deszcz, ale pokaże się też słońce

Na Kujawach, w centrum i na południowym wschodzie noc najchłodniejsza ze spadkami temperatury w okolice 0-1st. C., a przy gruncie do ok. -2/-1 st. C. Na pozostałym obszarze spodziewamy się ok. 3-4 st. C., a na Ziemi Lubuskiej i na północnym wschodzie ok. 5-6 st. C. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków słabo i umiarkowanie.