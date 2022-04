Pogoda na poniedziałek. Deszcz, grad, burze i duża różnica temperatur

Temperatura mocno zróżnicowana. Najcieplej dzień zapowiada się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie prognozujemy ok. 17-18 st. C. Od Radomia, po Kielce, Kraków i Tarnów spodziewamy się ok. 14-16 st. C., a zdecydowanie najzimniej będzie na Pomorzu, Kujawach i Warmii oraz na południowym zachodzie, gdzie nie będzie więcej niż 8-10 st. C., a na Przedgórzu Sudeckim i wzdłuż Wybrzeża jedynie ok. 5-7 st. C.