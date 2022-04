Pogoda na piątek. Trochę słońca, trochę chmur

W Małopolsce i na Górnym Śląsku, a także na Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie prognozujemy maksymalnie 12-13 st. C., a najcieplej będzie na Pomorzu, Warmii oraz w pasie od Kujaw, po Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, gdzie przewidujemy ok. 14-15 st. C., a w rejonie Torunia ok. 16 st. C. Odczucie chłodu spotęguje jednak okresami dość silny wiatr ze wschodu, w porywach dochodzący do ok. 40-50 km/h.