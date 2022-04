Pogoda na niedzielę. Więcej słońca, ale nadal bardzo zimno

W pozostałych miejscach niewiele cieplej, do ok. 4-5 st. C. Tylko na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i lokalnie w Wielkopolsce możliwe jest 6-7 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych słabo i umiarkowanie, nieco mocniej tylko na Pomorzu Zachodnim i w Karpatach.