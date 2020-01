Pogoda na niedzielę. Deszcz ze śniegiem i temperatury powyżej 0 st.

Nad morzem nawet 6 st. Celsjusza, w centrum Polski trochę chłodniej - ok. 4 st. Najchłodniej będzie na południu, gdzie może popadać deszcz ze śniegiem - tak wygląda pogoda na niedzielę.

Pogoda na południu kraju w niedzielę przyniesie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura osiągnie najwyżej 0 st. C. Cieplej będzie w centrum. Tu temperatura może podskoczyć do 4 st. C. Nad morzem słupki rtęci mogą skoczyć do 6 st. C.