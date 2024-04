Pogoda na majówkę. Temperatura gwałtownie się zmieni

Prognoza na 3 maja

Piątek przyniesie nam sporo przejaśnień i nieco wyższe temperatury. Na północy kraju termometry wskażą od 15 stopni Celsjusza na zachodzie, do 9 na wschodzie. W centrum kraju możemy spodziewać się temperatur od 15 do 13 stopni, natomiast na południu od 15 do 11 stopni Celsjusza.