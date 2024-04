Spływ chłodu z północy. Zaraz duża zmiana w pogodzie

Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C, 4 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 7 st. C w centrum i na zachodzie do 12 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem dość silny, miejscami porywisty, z kierunków północnych. W czasie burz możliwe są porywy do 70 km/h.