Pogoda na majówkę. IMGW uchyla rąbka tajemnicy. Są pierwsze prognozy

Pogoda na majówkę. Na termometrach nawet 24 st. C.

Na prawdziwą majówkę mogą liczyć mieszkańcy południowych, zachodnich i centralnych regionów Polski. Tam termometry wskażą od 12 do nawet 24 stopni Celsjusza.

Chłodniej będzie w górach, a także północnych regionach Polski. Z wyliczeń wynika, że słupki rtęci pokażą tam od 9 do 21 stopni Celsjusza, jednak w szczytowych partiach gór temperatura może wynieść nawet -1 st. C.

Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju, a zwłaszcza na Ziemi Lubuskiej, gdzie temperatura minimalna może wynieść od 3 do 12 stopni Celsjusza. W pozostałej części Polski przewiduje się, że słupki rtęci pokażą od 1 do 11 st. C.