Pogoda na majówkę. A miała być Sahara

Pogoda na piątek. IMGW ostrzega: Sztorm i niskie temperatury

Temperatura powietrza w większości regionów nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na północy kraju i w dolinach karpackich, gdzie termometry wskażą ok. 5 stopni. Najcieplej zaś będzie na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, gdzie temperatura może wynieść do 11 stopni Celsjusza. Niewysokim temperaturom towarzyszyć będą opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Mazurach deszczu ze śniegiem.

W weekend zmiany w pogodzie. Synoptyk o prognozie na najbliższe dni

Pogoda na majówkę. Skandynawia zamiast Sahary

Według najświeższych danych synoptyków, majówka przywita nas średnimi temperaturami oscylującymi w granicach zaledwie 10 do 14 stopni Celsjusza w ciągu dnia. To drastyczna zmiana w odniesieniu do wcześniejszych prognoz, według których do Polski miało napłynąć gorące powietrze znad Sahary. Tymczasem okazuje się, że pogodzie w majówkę znacznie bliżej będzie do chłodnej Skandynawii. Nocami na nizinnych obszarach kraju mogą pojawić się nawet przymrozki, co negatywnie wpłynie na wegetację roślin.