Pogoda na majówkę 2020 r. Będzie deszcz i raczej chłodno, a zaskoczyć może nas też burza

Pogoda na majówkę 2020r. Deszcz w całej Polsce, a lokalnie burze

Początek majówki 2020 zapowiada się raczej pochmurno i deszczowo. Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w piątek, 1 maja będzie też stosunkowo zimo, co temperatura nie przekroczy w całej Polsce 19 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, a najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, gdzie termometry wskażą jedynie ok. 13 stopni. W całej Polsce można spodziewać się przelotnych opadów deszczu . Burze natomiast mogą wystąpić w okolicach Szczecina. Stosunkowo najładniejsza pogoda będzie w zachodniej części kraju, gdzie przez chmury może przedzierać się słońce. Na szczęście nie będzie jednak mocno wiało.

Pogoda na majówkę 2020 r. W sobotę raczej nie będzie poprawy. Nadal deszcz

W sobotę, drugiego dnia trudno spodziewać się poprawy, a pogoda będzie podobna do tej z piątku. Będzie nawet chłodniej, bo w najcieplejszych rejonach kraju, w okolicach Rzeszowa, Lublina i Warszawy, termometry wskażą jedynie ok. 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w Jeleniej Górze, bo tylko 11 stopni. Nadal w całym kraju będzie przelotnie padać deszcz, ale tym razem najwięcej przejaśnień można się spodziewać na Mazowszu i Kujawach. Niestety, wiatr będzie silniejszy niż w piątek, co spotęguje wrażenie chłodu.