Pogoda i susza w Polsce. Ciepło z nami pozostanie. Deszcz na horyzoncie

Pogoda i susza w Polsce. Dalszy wzrost temperatury. Chłodno nad morzem

W czwartek i piątek na wybrzeżu możemy liczyć na maksymalnie 10-11 st. C. Odczuwalną temperaturę dodatkowo zaniży wiatr znad Bałtyku. W pozostałych regionach znacznie cieplej. Do 14 st. C na Podlasiu i Roztoczu, 16-17 st. C na wschodzie Mazowsza, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. 18-20 st. C na Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

Pogoda. W sobotę więcej chmur. Wystąpią opady deszczu

W sobotę wczesnym popołudniem przelotne opady deszczu, o natężeniu do 10 mm, wystąpią na Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu, oraz na Kujawach. Słabsze opady do 3-5 mm mogą pojawić się na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie. Za sprawą większego zachmurzenia i opadów zrobi się nieco chłodniej. Odnotujemy od 8-9 st. C nad morzem, 10-11 st. C na Podlasiu,13-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na południu Polski.