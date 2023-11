Pogoda na listopad. Czeka nas zaskoczenie

Czeka nas ciepły listopad - podaje portal TwojaPogoda.pl. Z prognoz wynika, że średnia temperatura powietrza będzie sięgać 1-2 stopni powyżej normy wieloletniej. Oznacza to, że w pierwszej połowie miesiąca możemy spodziewać się temperatury dochodzącej do 10-15 stopni Celsjusza w ciągu dnia. A miejscami termometry mogą wskazywać nawet 20 stopni. W nocy i o porankach temperatura wyniesie od 5 do 10 stopni.