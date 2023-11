Nowe rabaty na nowy tydzień – początek listopada z rabatami 50 proc. w Lidlu

Jaki początek tygodnia, taki cały tydzień? Jeśli to prawda, to nadchodzący tydzień zapowiada się naprawdę dobrze! Od poniedziałku 30 października sieć sklepów Lidl Polska, aby umilić klientom sezon jesienno-zimowy, przygotowała szeroką gamę produktów z atrakcyjnymi rabatami wynoszącymi nawet 50 proc.! To świetna okazja, żeby uzupełnić garderobę na chłodniejsze dni lub… zacząć kompletować świąteczne prezenty dla najmłodszych.