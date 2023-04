Pogoda na Lany Poniedziałek 2023. Czeka nas mokry Śmigus-dyngus?

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny. Do Polski dotrze ocieplenie

Poniedziałek 10 kwietnia będzie ciepły na zachodzie i nieco chłodniejszy we wschodnich regionach Polski. Temperatura w samo południe osiągnie od 2 st. C. na terenach podgórskich przez 11-12 stopni w województwie zachodniopomorskim, podlaskim i w centrum po maksymalnie 15 st. C na Ziemi Lubuskiej.