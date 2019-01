Pogoda na finał WOŚP nie rozpieści. Będzie ślisko i śnieżnie

Już niebawem rozpocznie się 27. finał WOŚP. W całej Polsce odbędzie się masa imprez, które przede wszystkim będą miały charakter plenerowy. Jakiej pogody należy się więc spodziewać? Słońce i ciepło, a może opady i mróz? Wiemy jedno. Pogoda niekoniecznie będzie orkiestrowiczów rozpieszczać.

W niedzielę Polska dostanie się w bezpośrednie oddziaływanie niżu, który pojawi się nad Bałtykiem wraz z frontami atmosferycznymi, które przyniosą sporo opadów, przede wszystkim deszczu. Na wschodzie w zalegającej chłodniejszej masie powietrza będą to opady śniegu. Prognozowane ciśnienie w centrum ośrodka to wartość poniżej 980 hPa, a więc niskie. Niż dotrze nad Bałtyk w godzinach południowych.

Już w sobotę ciśnienie zacznie szybko spadać (jeden, nieco płytszy niż, będzie oddziaływał w sobotę). Nie będzie to dobra wiadomość dla meteoropatów. Dodatkowo wzrośnie prędkość wiatru. Lokalnie na pomorzu i w górach porywy mogą osiągać 80-90 km/h. Wzrośnie także temperatura. Niże (do poniedziałku) będą sprowadzać nad nasz kraj powietrze polarnomorskie. Opadów będzie sporo.

WARSZAWA – Zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano można spodziewać się zanikających opadów śniegu lub śniegu z deszczem. W ciągu dnia popada przelotnie deszcz. Popołudniu powinna jednak dotrzeć szeroka strefa opadu pochodzenia frontowego z ciągłym deszczem, który będzie powoli przechodził w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Światełko do nieba może więc upłynąć pod znakiem dość intensywnych opadów mokrego śniegu. Na termometrach maksymalnie 2-3 stopnie na plusie. Wieczorem niewiele mniej. Nadal około 2 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, osiągający 50-55 km/h wiejący z zachodu.

GDAŃSK – Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Od rana możliwe przelotne opady deszczu. Po południu także i tam nasunie się strefa wielkoskalowych (frontowych) opadów deszczu. Chwilami opady mocniejsze. Temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 5 stopni. Światełko do nieba w strugach deszczu i rozpalonej atmosferze. Wiatr dość silny i porywisty, osiągający prędkość maksymalną 60-65 km/h a nad samym morzem 70-75 km/h, także będzie z zachodu i południowego zachodu.

KATOWICE – Przez cały dzień będziemy mieli do czynienia z zachmurzeniem dużym. Na przejaśnienia nie ma co liczyć. Od rana przelotne, chwilami intensywne opady śniegu i śniegu z deszczem. Po południu, podobnie jak w innych miastach, nad Katowice dotrze strefa frontowa z intensywnymi opadami mieszanymi (Deszcz ze śniegiem, śnieg). Na drogach bardzo trudne warunki jazdy. Temperatura za to nieco zrekompensuje ilość opadów. Maksymalna wartość, którą osiągnie to zakres od 2 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach osiągający 50 km/h z kierunku zachodniego. Ciśnienie podobnie jak wszędzie, będzie systematycznie spadać.

KRAKÓW – Podobnie jak w Katowicach zachmurzenie całkowite z mizerną ilością przejaśnień. Mogą wystąpić także mgły i zamglenia. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu możliwe niemal przez cały dzień. Wieczorową porą większe opady związane z wędrującym frontem atmosferycznym. Na drogach będzie ślisko i niebezpiecznie. Na termometrach od 2 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany i silny, osiągający 45-50 km/h także z kierunku zachodniego ze spadającym także ciśnieniem.

WROCŁAW – Dolny Śląsk także ze sporą ilością opadów. Od rana zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem przez cały dzień. Wieczorem nasunie się strefa frontu atmosferycznego z większymi opadami deszczu. Nie są wykluczone opady pochodzenia konwekcyjnego. Ciepło. Mieszkańcy na termometrach mogą ujrzeć nawet 5 a lokalnie 6 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, osiągający 40-50 km/h (miejscami 55 km/h), będzie wiał z kierunku zachodniego. Ciśnienie oczywiście będzie spadać.

LUBLIN – Zachmurzenie umiarkowane i duże z możliwością wystąpienia niewielkich przejaśnień. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu obecne będą z mieszkańcami przez cały dzień. Wieczorem przy nasuwaniu się strefy frontowej, będą dominowały opady śniegu, które późnym wieczorem mogą być intensywne. Na drogach będzie bardzo niebezpiecznie. Na termometrach mizernie. Od 0 do 1-2 stopni z wieczorną tendencją do pojawienia się ujemnej temperatury. Wiatr umiarkowany i dość silny, osiągający 45-55 km/h wiejący z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Wiemy doskonale, że żadna pogoda nie jest w stanie popsuć nam jedynego takiego wspólnego święta. Mimo wszystko, wychodząc w plener, zadbajmy o swój komfort termiczny.

