Pogoda na dziś – wtorek 9 lipca. Deszczowo i wietrzenie w Gdańsku i Warszawie. Nieco pogodniej we Wrocławiu

Pogoda na dziś (wtorek 9 lipca). Upał wróci dopiero w ostatnim tygodniu lipca. Dzisiaj mieszkańcy całej Polski zmierzą się z niską temperaturą, a w wielu miejscach także z przelotnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Na poprawę pogody poczekamy co najmniej do końca tygodnia.

Pogoda na dziś. Przelotny deszcz i niskie temperatury w centrum i na północy (iStock.com)

Pogoda Warszawa – wtorek 9 lipca

Przelotny deszcz, niska temperatura i silny wiatr. Taka pogoda da się dziś we znaki mieszkańcom Warszawy. O ciepłym słońcu i delikatnym wietrze na razie możemy zapomnieć. Temperatura nie zachwyci już rano. O godzinie 6 termometry pokażą jedynie 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 11 st. C. Po południu będzie tylko kilka stopni cieplej. Najwyższą temperaturę termometry odnotują około godziny 15. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 17 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. Spacerowicze i amatorzy wypoczynku na świeżym powietrzu powinni pamiętać o parasolach i kurtkach. Przelotne opady deszczu będą dawały się we znaki przez cały dzień. Do tego w godzinach 14-19 w Warszawie pojawi się silny wiatr. Jego prędkość przekroczy 25 km/h.

Pogoda Kraków – wtorek 9 lipca

We wtorek pogoda nie zachwyci również w Krakowie. Ranek przyniesie niską temperaturę oraz przelotne opady deszczu, które ustąpią około godziny 8 rano. O godzinie 6 rano termometry pokażą jedynie 12 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. Ocieplenie oraz rozpogodzenie przyjdzie po południu. O godzinie 14 na niebie pojawi się słońce, a słupki rtęci wzrosną do 18 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie wtedy 17 st. C. Słoneczna aura utrzyma się do końca dnia. Przez większość dnia prędkość wiatru będzie umiarkowana (do 20 km/h). Jedynie w godzinach 14-16 jego prędkość osiągnie 27 km/h.

Pogoda Wrocław – wtorek 9 lipca

Kolejny chłodny dzień czeka mieszkańców Wrocławia. O godzinie 6 rano termometry odnotują 12 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 11 st. C. Przez większość dnia prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Jedynie w godzinach 11-13 może dochodzić do niewielkich przejaśnień. Po południu warto pamiętać o nieco cieplejszym stroju. O godzinie 14 termometry pokażą 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 17 st. C. W przeciwieństwie do Krakowa i Warszawy, we Wrocławiu nie powinno dziś padać. Zdecydowanie słabszy będzie tu również wiatr. Jego prędkość w godzinach 11-16 osiągnie maksymalnie 23 km/h. W pozostałej części dnia będzie to mniej niż 20 km/h.

Pogoda Gdańsk – wtorek 9 lipca

Chłodno, pochmurnie i deszczowo będzie dziś też nad morzem. Przelotny deszcz ustąpi dopiero we wtorek około godziny 14. Oprócz deszczowej pogody w Gdańsku nie zachwyci również temperatura. O godzinie 6 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Po południu aura będzie bardzo podobna. Przestanie padać, ale termometry nie odnotują więcej niż 16 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 15 st. C. Dodatkowo we wtorek nie da o sobie zapomnieć wiatr. Jego prędkość przez cały dzień będzie przekraczać 20 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – wtorek 9 lipca