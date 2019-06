Pogoda na dziś – wtorek 18 czerwca. Bezchmurnie na Mazowszu, w Małopolsce możliwe burze

Pogoda na dziś (wtorek 18 czerwca). We wtorek mieszkańcy całej Polski mogą oczekiwać ciepłego dnia. W Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu obędzie się bez opadów. W Krakowie możliwe burze.

Słoneczny dzień w Warszawie, za to w Krakowie możliwe burze. (iStock.com)

Pogoda Warszawa – wtorek 18 czerwca

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się ciepłego, słonecznego dnia przy prawie bezchmurnym niebie. O godzinie 7 rano termometry pokażą 17 st. C., a w ciągu dnia temperatura wzrośnie. Najcieplej, bo 24 st. C. będzie natomiast koło godziny 14. Prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 18 km/h. Noc zapowiada się również ciepła, po godzinie 23 można oczekiwać 19 st. C. Nocne niebo również będzie praktycznie bezchmurne.

Pogoda Kraków – wtorek 18 czerwca

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurnie, a w godzinach popołudniowych mogą wystąpić przelotne deszcze. O 7 rano temperatura wyniesie 17 st. C. Cieplej będzie natomiast po południu i o godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 20 st. C. Najcieplej, bo 22 st. C będzie o godzinie 17. We wtorek mieszkańcy Krakowa nie nacieszą się jednak słońcem. Zachmurzenie nie zmaleje, a po godzinie 21 wystąpią burze. Noc będzie ciepła i o północy temperatura wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie wiał z maksymalną prędkością 18 k/h.

Pogoda Wrocław – wtorek 18 czerwca

Po słonecznym poniedziałku, mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się zachmurzenia. Ranek będzie chłodny i o godzinie 7 rano termometry pokażą tylko 16 st. C. Pogodna aura wróci do Wrocławia, ale dopiero po południu. Najcieplej będzie o godzinie 14. Wówczas termometry pokażą 24 st. C. Noc chociaż pochmurna, będzie ciepła i o godzinie 23 temperatura wyniesie 19 st. C. Prędkość wiatru nie przekroczy dziś 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – wtorek 18 czerwca