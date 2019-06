Pogoda na dziś – sobota 15 czerwca. Upały nie odpuszczą. Żar z nieba w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Pogoda na dziś (sobota 15 czerwca). Upalne lato na stałe zagościło na ulicach największych miast w Polsce. Temperatura w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu osiągnie dziś 30 st. C. Nieco chłodniej będzie w Gdańsku.

Pogoda na dziś - upał nie daje za wygraną (iStock.com)

Pogoda Warszawa – sobota 15 czerwca

Upały w Warszawie nie mają zamiaru dawać za wygraną. Żar z nieba będzie lał się od rana do późnego wieczora. O godzinie 7 rano termometry pokażą 21 st. C, a temperatura odczuwalna będzie o jeden stopień wyższa. Po południu upał będzie doskwierał w każdej części miasta. Słupki rtęci zatrzymają się na 28 st. C, a temperatura odczuwalna przekroczy 30 st. C. Niewielką ochłodę da dziś wiatr. Jego prędkość będzie sięgać 20 km/h. Przy takiej pogodzie lepiej nie wychodzić z domu. Nie wolno też zapominać o właściwym nawodnieniu organizmu.

Pogoda Kraków – sobota 15 czerwca

Kolejny dzień z upałami czeka mieszkańców Krakowa. Rano niebo zasnują gęste chmury, dlatego największe upały pojawią się dopiero po południu. O godzinie 7 termometry pokażą 21 st. C. Około godziny 14 chmury zostaną zastąpione pełnym słońcem. Temperatura osiągnie wtedy 30 st. C, a odczuwalne będą nawet 33 st. C. Bardzo ciepło będzie również wieczorem. Dopiero około godziny 23 słupki rtęci spadną poniżej 25 st. C. W ciągu dnia aurę nieznacznie poprawi wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś 20 km/h.

Pogoda Wrocław – sobota 15 czerwca

Upał będzie dziś doskwierał również mieszkańcom Wrocławia. Poranek przywita mieszkańców miasta całkowitym zachmurzeniem. Mimo to temperatura będzie wysoka. O godzinie 7 rano termometry pokażą 21 st. C. Chmury ustąpią około godziny 10. W ich miejsce pojawi się słoneczna aura. Wzrośnie również temperatura. Od godziny 12 słupki rtęci będą utrzymywały się na wysokości 30 st. C, a odczuwalne będą 33 st. C. W przetrwaniu upalnego dnia pomoże nieco silniejszy wiatr. Do godziny 16 jego prędkość będzie delikatnie przekraczać 20 km/h. Później spadnie poniżej 10 km/h.

Pogoda Gdańsk – sobota 15 czerwca