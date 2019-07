Pogoda na dziś – sobota 13 lipca. Chłodno i deszczowo w całym kraju. Powrotu upałów na razie nie widać

Pogoda na dziś (sobota 13 lipca). Od 15 do 20 st. C pokażą dziś termometry w całym kraju. O plażowaniu na razie mogą zapomnieć turyści wypoczywający nad morzem. Sobotnia aura zachęci jedyni do spacerowania.

Pogoda na dziś. KOlejny dzień z niskimi temperaturami i opadami deszczu (123RF)

Pogoda Warszawa – sobota 13 lipca

Sobotnia pogoda w Warszawie pozostawi wiele do życzenia. Dzień będzie pochmurny, deszczowy i na dodatek zimny. Padać zacznie już o 5 rano. W tym samym czasie termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna przyjmie taką samą wartość. Po południu słupki rtęci zatrzymają się na 19 st. C. Temperatura odczuwalna przyjmie podobną wartość. Około godziny 17 powinny ustąpić opady, a na niebie pojawią się przejaśnienia. W sobotę we znaki nie powinien dawać się wiatr. Do godziny 17 jego prędkość nie przekroczy 10 km/h, a później wzrośnie do maksymalnie 13 km/h.

Pogoda Kraków – sobota 13 lipca

Burzowo zapowiada się sobota w Krakowie. Deszcz pojawi się o godzinie 5 rano, a grzmieć zacznie około godziny 8. Rano nie zaskoczą temperatury. Na termometrach zobaczymy 15-16 st. C, a odczuwalne będzie 15-17 st. C. Niewielkie ocieplenie nastąpi po południu. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 21 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. We znaki nie powinien dawać się również wiatr. Jego prędkość nie przekroczy 10 km/h.

Pogoda Wrocław – sobota 13 lipca

Deszczowo i burzowo będzie dziś również we Wrocławiu. Dodatkowo nie zachwycą również temperatury. O godzinie 5 rano termometry pokażą tylko 14 st. C, a odczuwalne będzie maksymalnie 15 st. C. Około godziny 8 rano pojawią się pierwsze opady deszczu, a grzmieć zacznie o 11. Burzowa aura utrzyma się do wieczora. Po południu termometry pokażą maksymalnie 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nie więcej niż 21 st. C. W sobotę nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – sobota 13 lipca

Mieszkańcy Gdańska powinni spodziewać się kolejnego spadku temperatur. Sobotni poranek będzie pochmurny i chłodny. O godzinie 6 rano termometry odnotują 14 st. C. Słońce w Gdańsku pojawi się około godziny 14. Niestety wraz z poprawą aury nie wzrośnie temperatura. Po południu słupki rtęci wzrosną do 17 st. C, a odczuwalne będzie 17-18 st. C. Na sile przybierze dziś wiatr. Późnym popołudniem jego prędkość może sięgnąć 20 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – sobota 13 lipca