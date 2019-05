Pogoda na dziś – sobota 11 maja. Jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku?

Pogoda na dziś (sobota 11 maja). Najnowsze prognozy pogody nie zaskoczą wysokimi temperaturami. Miłośnicy letniej aury będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Pogoda na dziś – 11 maja Warszawa

Sobota w Warszawie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Mieszkańcy nie powinni spodziewać się temperatur rzędu 20 st. C. Zamiast tego termometry pokażą od 11 st. C o godzinie 8 rano, do maksymalnie 17 st. C po południu. Niestety temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Kurtki przydadzą się zwłaszcza rano, kiedy z powodu silnego wiatru, temperatura odczuwalna będzie osiągała zaledwie 4-5 st. C. Po południu prędkość wiatru spadnie z 20 km/h do 15 km/h, a temperatura odczuwalna wzrośnie do 11 st. C.

Pogoda na dziś – 11 maja Kraków

Prognoza pogody dla Krakowa może zachęcić do aktywności na świeżym powietrzu. Synoptycy nie przewidują dziś przejaśnień, jednak wysoka temperatura odczuwalna na pewno zachęci do wyjścia z domu. Na spacer lepiej wybrać się po południu. Rano termometry pokażą 10 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie tylko 4 st. C. Po godzinie 12 słupki rtęci wzrosną do 17 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Wypoczynku na świeżym powietrzu przez większość dnia nie powinien utrudniać wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś ok. 8 km/h. Dopiero wieczorem podmuchy zaczną osiągać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 11 maja Wrocław

Niewielkie zachmurzenie i temperatura odczuwalna sięgająca 17 st. C. Takiej pogody mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Wrocławia. Ocieplenie może zachęcić do wyjścia z domu, jednak na spacery lepiej wybierać się po południu niż rano. O godzinie 8 rano termometry pokażą 8 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 6 st. C. Cieplej będzie z każdą następną godziną. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana około godziny 14. Termometry pokażą wtedy 17 st. C. Spacerowiczom może dawać się we znaki wiatr. Po południu jego prędkość będzie osiągać 15 km/h.

Pogoda na dziś – 11 maja Gdańsk