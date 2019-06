Pogoda na dziś – piątek 14 czerwca. Upały ustąpią w Gdańsku i Warszawie. Wysokie temperatury w Krakowie i Wrocławiu

Pogoda na dziś (piątek 14 czerwca). Powrót upałów we Wrocławiu. Bardzo ciepło będzie również w Warszawie i Krakowie. Jedynie Gdańsk może liczyć na chłodniejszą aurę.

Pogoda na dziś. Upały w południowej Polsce. Nieco chłodniej w centrum (Shutterstock.com, Fot: Kamil Macniak)

Pogoda Warszawa – piątek 14 czerwca

Mieszkańców Warszawy czeka dziś niewielkie ochłodzenie. Słupki rtęcie spadną delikatnie poniżej 30 kreski. Poranek w Warszawie przyniesie słoneczną i ciepłą aurę. O godzinie 7 termometry pokażą 21 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. O kilka stopni cieplej będzie popołudniu. Najwyższe temperatury zostaną odnotowane około godziny 14. Słupki rtęcie zatrzymają się wtedy na 27 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 29 st. C. Taka aura utrzyma się do wieczora. W piątek ochłodzenie będzie zapewniał nieco silniejszy wiatr. Przez większość dnia jego prędkość będzie osiągać 20 km/h.

Pogoda Kraków – piątek 14 czerwca

Upał nie ustąpi dziś w Krakowie. Urozmaiceniem w pogodzie będzie zachmurzenie, które pojawi się w godzinach 8-13. Później na mieszkańców Krakowa czeka bezchmurna aura i żar lejący się z nieba. Ciepło będzie od rana. O godzinie 7 termometry pokażą 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 22 st. C. Upalnie nadejdzie w południe. Słupki rtęci sięgną wówczas 30 kreski, a temperatura odczuwalna wyniesie nawet 33 st. C. Ochłody nie przyniesie wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 10 km/h.

Pogoda Wrocław – piątek 14 czerwca

Mieszkańcy Wrocławia niezbyt długo cieszyli się chłodniejszą aurą. W piątek na Śląsk powrócą wysokie temperatury. Ciepło będzie od rana. O godzinie 7 termometry odnotują 19 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 20 st. C. Do godziny 14 nad Wrocławiem będą unosić się gęste chmury, powodujące umiarkowane zachmurzenie. W kolejnych godzinach zachmurzenie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu. Wtedy właśnie do Wrocławia powróci upał. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 28 st. C, a temperatura odczuwalna sięgnie 30 st. C. Ochłody nie przyniesie wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 12 km/h.

Pogoda Gdańsk – piątek 14 czerwca