Pogoda na dziś – 9 sierpnia upałów ciąg dalszy

Słońce nad całym krajem. Upały i słoneczna pogoda na stałe wpisały się w tegoroczny plan wakacyjny. Gorąco będzie również w czwartek 9 sierpnia. IMGW wydaje ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w 15 województwach. W lubuskim wprowadzono ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Pogoda na dziś – poranek bez upału

W całej Polsce poranek będzie słoneczny i ciepły, ale z pewnością nie upalny. Od Wrocławia po Szczecin , a także na południu około godziny 7 rano odnotujemy temperaturę sięgającą 20 st. C. Nieco cieplej będzie w Trójmieście i Lublinie. Tam termometry powinny wskazać od 22 do 24 st. C. Wiatr nieznaczny. Nie sprawi wrażenia ochłodzenia ani rano, ani w późniejszych godzinach. Ciśnienie tego dnia wyniesie 1006 hPa.

Upał w pogodzie na dziś

Piekło rozpęta się w godzinach popołudniowych. Najgoręcej będzie w Zielonej Górze i całym województwie lubuskim. Tam termometry wskażą nawet 34-36 st. C. w cieniu. Takie temperatury mogą powodować poważne zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających długo na Słońcu. Niewiele chłodniej będzie na Śląsku. We Wrocławiu prognozuje się 33 stopniowy upał. W Krakowie odnotujemy około 32 st. C. Nieco chłodniej będzie w górach. Temperatura w Zakopanem wyniesie 28 st. C., a po południu mogą tam występować burze. Mieszkańcom wschodnich rejonów przyjdzie się zmierzyć z 30 stopniowym upałem. Wypoczywający nad morzem będą mogli cieszyć się słoneczną pogodą. Termometry w Gdańsku wskażą około 32 st. C. 31 stopni będzie w Krynicy Morskiej. W miejscowościach na zachód od Władysławowa pogoda będzie nieco mniej optymistyczna. W tej części wybrzeża morza Bałtyckiego spodziewane są temperatury w przedziale 26-28 st. C. Tam również w godzinach popołudniowych występować będzie zachmurzenie, a nawet niewielkie opady deszczu.