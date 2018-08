Pogoda na dziś - 19 sierpnia. Burzowo na wschodzie Polski

Kolejny dzień przyniesie ze sobą wysoką temperaturę. Lokalnie mogą pojawić się burze z gwałtownymi opadami deszczu i porywistym wiatrem.

Pojawią się wypiętrzone chmury kłębiaste, które przeplatać się będą ze słonecznymi chwilami i od czasu do czasu przelotnie popada deszcz i występować będą lokalne burze.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+22) – (+25) st. C na północy do (+26) – (+29) st. C w środkowym i południowym pasie kraju.