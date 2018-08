Pogoda na dziś - 11 czerwca. Będzie chłodniej w całym kraju

W końcu przyjdzie długo wyczekiwane ochłodzenie. Będzie pogodnie i słonecznie, ale na niebie pojawi się sporo chmur.

Do południa na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i dość słonecznie. Jedynie na wschodzie i południowym – wschodzie Polski dominować będą chmury i występować będą opady deszczu oraz lokalne burze.

Po południu już w całym kraju dominować będzie zmienna aura: na niebie przeważać będą chmury i od czasu do czasu popada przelotny deszcz i występować będą lokalne burze.

Uważajmy, bo popołudniowe burze na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i południowej Małopolsce mogą być gwałtowne z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem dochodzącym do 70 km/h, a nawet z lokalnymi opadami gradu.

Będzie chłodniej w całym kraju. W ciągu dnia termometry wskażą od (+20) – (+23) st. C na północy, wschodzie i południowym – wschodzie do (+24) – (+26) st. C w centrum, na zachodzie i południowym – zachodzie Polski.