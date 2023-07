Pogoda na długi weekend sierpniowy. Zapomnimy o upałach

Długi weekend sierpniowy to kolejna w trackie roku okazja do dłuższego wypoczynku. By z niego skorzystać, wystarczy wziąć jeden dzień wolnego, w poniedziałek 14 sierpnia. Następujące po nim, podwójne święto: Uroczystość Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jak wskazują modele Globalnego systemu prognozowania pogody krótko- i średnioterminowej, pogoda w czasie długiego weekendu nie będzie zachwycać.