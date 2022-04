Pogoda na czwartek. Niż Renate nie odpuści

Temperatura dość wysoka, gdyż na znacznym obszarze nie spadnie poniżej 6-8 st. C., chłodniej tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie przewidujemy ok. 3-4 st. C., a w obszarach podgórskich możliwy lekki przymrozek do ok. -2/-1 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany.