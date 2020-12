Pogoda na Boże Narodzenie, ferie zimowe i styczeń 2021. Najnowsza prognoza

Jak wskazuje portal fanipogody.pl, mamy do czynienia z bardzo rzadkim zjawiskiem w meteorologii jak na obecną porę roku. Bardzo silny antycyklon, który rozwinął się nad Euroazją, rozciąga się od Bałtyku aż po Japonię i może on mieć znaczący wpływ na kolejne miesiące w pogodzie.

W tej chwili przynosi nam ujemne temperatury na ogromnym terenie. Europa jednak znajduje się po zachodniej, cieplejszej stronie owego wyżu. Stąd w Polsce ocieplenie w ostatnich dniach. W niektórych miejscach kraju było nawet 15 stopni. Jednak za chwilę to się zmieni i do Polski napłynie mroźne powietrze. Już w najbliższych dniach na zachodzie temperatura w najcieplejszym momencie dnia spadnie poniżej zera, na wschodzie będzie oscylować w okolicach 0-2 stopni C.