Pogoda na 4 sierpnia. Lubuskie gorącym punktem na mapie Polski

Zapowiada się upalny weekend. Synoptycy zapowiadają, że w w Lubuskim temperatura może sięgnąć nawet do 35 kreski.

Będzie bardzo ciepło, w centrum i na zachodzie nadal upalnie. W ciągu dnia termometry wskażą od (+27) - (+29) st. C na wschodzie do (+30) – (+33) st. C w centrum i na zachodzie kraju, a w Lubuskim miejscami temperatura może wzrosnąć nawet do 34 – 35 kreski.