Pogoda na 15 sierpnia. Jest szansa na defiladę w promieniach słońca

Pogoda 15 sierpnia przyniesie niewielkie zachmurzenie i temperaturę przekraczającą 20 st. C. Aura zachęci do udziału w defiladzie wojskowej organizowanej w Katowicach oraz do długich spacerów.

Pogoda 15 sierpnia zaskoczy mieszkańców Warszawy

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś wysoką temperaturę oraz niewielkie zachmurzenie. Już ranek będzie należał do cieplejszych. O godzinie 7 termometry odnotują 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 16 st. C. W kolejnych godzinach powinno być coraz cieplej. Najwyższa temperatura prognozowana jest na godzinę 14. Słupki rtęci mają się wtedy zatrzymać na 23. kresce, a odczuwalne będzie 25 st. C. Spacerowicze oraz miłośnicy wycieczek rowerowych nie powinni narzekać na wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Ciepło, ale nie gorąco w Krakowie. Pogoda na 15 sierpnia

Święto Wojska Polskiego w Krakowie upłynie pod znakiem niewielkiego zachmurzenia i umiarkowanej temperatury. O godzinie 7 rano termometry odnotują 13 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Zdecydowanie cieplej zapowiada się popołudnie. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 22 st. C. Będzie to najcieplejszy moment dnia. Turyści i mieszkańcy Krakowa nie powinni obawiać się dziś wiatru. Synoptycy prognozują, że jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 11 km/h.

Pogoda we Wrocławiu

15 sierpnia we Wrocławiu będzie należał do jednych z cieplejszych dni. O godzinie 7 rano termometry odnotują 14 st. C, a w kolejnych godzinach słupki rtęci zaczną stopniowo rosnąć. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 24. kresce, a odczuwalne będzie nawet 25 st. C. We Wrocławiu prognozowany jest umiarkowany wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 16 km/h.

Chłodno i słonecznie w Gdańsku. Pogoda na 15 sierpnia

Święto Wojska Polskiego w Gdańsku upłynie pod znakiem niewielkiego zachmurzenia i dość niskiej temperatury. Na godzinę 7 rano prognozowane jest 14 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie wtedy 13 st. C. O kilka stopni cieplej powinno być po południu. O godzinie 14 termometry odnotują 21 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Aury w Gdańsku nie poprawi wiatr. Jego prędkość od godziny 14 będzie osiągać 16 km/h.

Defilada przy bezchmurnym niebie? Prognoza pogody na 15 sierpnia dla Katowic

Na złą pogodę nie powinni dziś narzekać uczestnicy defilady wojskowej w Katowicach. Mimo iż poranek będzie dość chłodny (13-15) st. C, to po południu nastąpi ocieplenie. O godzinie 14 termometry odnotują 22 st. C (odczuwalne 23 st. C), a na niebie zagości niewielkie zachmurzenie. Ciepła i pogoda aura powinna utrzymać się do końca dnia. W spacerowaniu ulicami Katowic nie powinien przeszkadzać wiatr. Synoptycy prognozują, że 15 sierpnia jego prędkość nie przekroczy 10 km/h.