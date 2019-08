Pogoda na 15 sierpnia. Będzie słonecznie, ale w wielu miejscach popada

Pogoda w czwartek może niektórych rozczarować. Deszczu będzie co prawda niewiele, ale chłodny poranek i zimny wieczór w środku lata to nie do końca to, na co czekają urlopowicze.

Pogoda 15 sierpnia o godz. 23. Deszcz pojawi się na zachodzie kraju (Ventusky.com)

Pogoda w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będzie poprawna. Na przeważającym obszarze kraju powinno być pogodnie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Możliwe są przelotne opady deszczu na wschodzie i południowym wschodzie kraju, ale to dopiero po południu. Późnym wieczorem możemy spodziewać się opadów również na zachodzie - wynika z prognozy serwisu ventusky.com.

Pogoda w Gdańsku na 15 sierpnia

Pogoda w Zakopanem na 15 sierpnia

W ciągu dnia najchłodniej będzie nad morzem i na południowym wschodzie. Możemy się tam spodziewać ok. 20 st. C. Najcieplej ma być na zachodzie - ok. 25 st.

Noc w niektórych miejscach będzie chłodna jak na środek lata. Na północy i w górach może spaść nawet do 8 st. C.

Źródło: IMGW, pogoda.wp.pl