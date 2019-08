Pogoda na 15 sierpnia i długi weekend. Zapoznaj się z długoterminową pogodą i sprawdź, czy w Święto Wojska Polskiego zaskoczy cię burza

Pogoda na 15 sierpnia i długi weekend. Podajemy długoterminową prognozę dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia oraz innych miast. Sprawdź, czy w Święto Wojska Polskiego zaskoczy cię burza i kiedy należy oczekiwać upału.

Pogoda na Święto Wojska Polskiego i długi weekend

W czwartek, 15 sierpnia będziemy obchodzić dwie uroczystości, Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, znane również, jako święto Matki Boskiej Zielnej. Jako że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, niektórzy postanowili wykorzystać sprzyjające okoliczności, by przedłużyć weekend. Osoby, które wzięły urlop w piątek, 16 sierpnia mogą się cieszyć aż czterema dniami wolnego. Jeżeli planujesz spędzić ten czas na łonie natury, sprawdź, jaka jest prognoza na sierpniowy, długi weekend.

Pogoda – czwartek 15 sierpnia W Katowicach, gdzie z okazji Święta Wojska Polskiego odbywa się defilada, można oczekiwać słonecznej pogody. Temperatura osiągnie maksymalnie 21 st. C., około godziny 15:00. Równie będzie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, chociaż rano w stolicy mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Jeszcze cieplej, bo 20-23 będzie we Wrocławiu, natomiast Gdańsku i Kołobrzegu termometry pokażą maksymalnie 18-19 st. C. przy prawie bezchmurnym niebie.

Pogoda – piątek 16 sierpnia

Mieszkańcy stolicy mogą nastawić się na wzrost temperatury do 23 st. C. W godzinach wieczornych Warszawiacy powinni być jednak przygotowani na burze z piorunami. Słonecznie będzie za to w Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 21- 22 st. C. Niewiele cieple, bo około 24 st. C. będzie w Poznaniu, gdzie niebo będzie praktycznie bezchmurne. Osoby spędzające 16 sierpnia w Kołobrzegu mogą nastawić się na stałą temperaturę wysokości 19 st. C, chociaż od godziny 11 do 16 lepiej nie wychodzić z domu bez parasolki. Piątek w Gdańsku upłynie pod znakiem burz. Termometry pokażą tam około 19-20 st. C.

Pogoda – sobota 17 sierpnia

W sobotę w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach należy oczekiwać słonecznej pogody i wzrostu temperatury do około 24 st. C. W Poznaniu termometry pokażą około 24-25 st. C., chociaż wieczorem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W Gdańsku i Kołobrzegu będzie pochmurnie, chociaż nie burzowo. Temperatura wyniesie tam około 20-21 st. C.

Pogoda – niedziela 18 sierpnia