Pogoda mile nas zaskoczy. Koniec z niżową pluchą

Pogoda. Koniec tygodnia ciepły, na zachodzie nawet 20 stopni

Wraz z piątkową przebudową pola barycznego zmieni się również cyrkulacja powietrza. Pożegnamy wschodni chłód i zacznie do nas docierać coraz cieplejsze powietrze. Początkowo będzie to umiarkowane ciepło bałkańskie, ale w ślad za nim napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze czarnomorskie. Zatem już w piątek przy napływie bałkańskiego ciepła prawie w całym kraju temperatura wzrośnie do 10-13 stopni, a na południu i na zachodzie pojawi się szansa na 15-17.