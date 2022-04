Prognoza pogody dla Polski: Inwazja niżowa zbliża się do Polski. "Pochmurna Renata" przyniesie nam śnieg

I to za sprawą niżu Renata znad Morza Czarnego do Polski napłyną masy chłodnego i wilgotnego powietrza. Pogoda pogorszy się już we wtorek 19 kwietnia i do końca tego tygodnia spodziewajmy się głównie pochmurnych dni z deszczem. Jedynie nad morzem zachmurzenie będzie jeszcze umiarkowane i bez opadów.