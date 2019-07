Pogoda. Kiedy wrócą upały? Nowa prognoza

Pogoda. Po rekordowo upalnym czerwcu można doznać prawdziwego szoku. W środę rano w wielu miejscach było poniżej 10 stopni Celsjusza. Najbliższe dni nie zapowiadają radykalnej zmiany. Synoptycy prognozują już jednak kiedy wrócą upały.

Do czwartku przelotny deszcz upodoba sobie głównie północną Polskę, w piątek zachodnią, a w niedzielę wschodnią część kraju. Jednak nie będą to opady zbyt intensywne, bo dobowa suma opadów nie powinna przekraczać 7 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni.

Wyższe temperatury pojawią się po 12 lipca, choć daleko im będzie do czerwcowego afrykańskiego żaru. Słupki rtęci pokażą raczej w przeważającej części kraju ok. 26-28 stopni. Najcieplej ma być na południu Polski. Dopiero na przełomie lipca i sierpnia temperatura podniesie się do ok. 30 stopni.