Pogoda. Kiedy przyjdzie ochłodzenie? Już niedługo skończy się fala upałów

Oficjalny koniec

Ulga od upałów dla całego kraju przyjdzie najprawdopodobniej w sobotę. Nie znaczy to jednak, że następny weekend będzie zimny. Temperatura będzie się bowiem wahać od 22 do 25 stopni C. Towarzyszyć będą nam liczne opady deszczu. Ten stan rzeczy utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia.