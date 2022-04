Pogoda. Jeszcze do czwartku pogodnie i ciepło

Pogoda. Ciepło, na zachodzie 20 stopni w cieniu

Za sprawą wyżu z południa i południowego wschodu do Polski zaczną również docierać coraz cieplejsze masy powietrza. Już we wtorek słupki rtęci wskażą od 10 stopni na wschodzie do 15 stopni na zachodzie. Natomiast w środę i w czwartek w najcieplejszym momencie dnia temperatura na wschodzie Polski podskoczy do 15 stopni, a na zachodzie nawet do 20 stopni w cieniu.