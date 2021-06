Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia. Upał i burze będą siać spustoszenie

Ostrzeżenia IMGW. Upał nie odpuszcza

Czerwcowe upały wciąż nie słabną. We wtorek powietrze rozgrzane do ponad 30 stopni Celsjusza zalewać będzie prawie cały kraj. Jedyne województwa, które uciekły spod płaszcza ostrzeżeń IMGW to zachodniopomorskie i lubuskie. W pozostałych województwach prognozowane są temperatury sięgające powyżej 30 stopni Celsjusza w ciągu dnia i powyżej 20 stopni w nocy.