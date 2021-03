Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenia dla 10 województw

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla północy i południa Polski

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na obszarach, gdzie obowiązują ostrzeżenia, będzie padał mokry śnieg, który zamarzając spowoduje oblodzenie na drogach i chodnikach. Alerty obowiązują do wtorku do godz. 10.

Leszek Miller żartuje z Jacka Sasina. "Ma taką szczęśliwą rękę"

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jaka będzie temperatura?

W woj. pomorskim minimalna temperatura spadnie do ok. 6 stopni Celsjusza na minusie. Nad morzem termometry wskażą jedną kreskę poniżej zera. W pozostałych województwach na północy Polski, gdzie obowiązują alerty, temperatura minimalna wyniesie od -8 st. C. do -5 st. C. Lokalnie możliwe spadki będą spadki do 10 kresek poniżej zera.