Pogoda. IMGW ostrzega przed śniegiem i oblodzeniem

Alerty pierwszego stopnia dotyczące intensywnego opadu śniegu obejmują województwo pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Jak prognozuje IMGW, mogą wystąpić opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności ostrzeżenia od 5 cm do 10 cm. Maksymalnie ostrzeżenia w niektórych powiatach mają obowiązywać do środy do godz. 6 rano.

We wspomnianych regionach możliwe jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura wyniesie około -2 st. C, z kolei w rejonach podgórskich około -6 st. C. Alert ws. oblodzeń ma obowiązywać w niektórych miejscach do środy do godziny 8 rano.