Pogoda długoterminowa. "Bestia ze Wschodu" nie tak straszna?

Choć specjaliści są zgodni, co do tego, że temperatura minimalna może sięgnąć w Polsce 30 kreski poniżej zera, to uspokajają, że nie wszędzie będzie aż tak mroźno. Rekordowo niskie temperatury mogą pojawić się na północno-wschodnich krańcach Polski. Im dalej wgłąb kraju i na południe, tym wyższe temperatury. Na Śląsku przewiduje się spadek temperatur do około 7 stopni poniżej zera.