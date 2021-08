Pogoda. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi ulewami. Wiemy, kiedy wrócą upały

"Jeżeli 25 - 30 mm deszczu spadnie łącznie w czasie kilku godzin, nawet w obszarze zurbanizowanym nie powinno stanowić zagrożenia. Natomiast, jeżeli będą to opady intensywne i zarazem krótkotrwałe, a w czasie burz mamy z takimi opadami do czynienia, to wówczas w miastach może być to niebezpieczne zjawisko. W górach może doprowadzić do wezbrania potoków" - przekazała Tomczyk.