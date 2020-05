Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

new tab

Burzowa pogoda podzieli kraj na pół. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywały od niedzieli po południu do wieczora . Porywy wiatru mogą sięgać 75 km/h. Na zachodzie kraju najprawdopodobniej nie będzie niebezpiecznie, choć tu również w niektórych regionach mogą pojawić się opady i grad.

Kolejny dzień przyniesie zmienną pogodę. W poniedziałek może padać i grzmieć w całym kraju, powinny to być jednak zjawiska o charakterze przelotnym. Pojawi się wiele przejaśnień. W trakcie burz wiatr może dochodzić do 70 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13°C na zachodzie i północy do 17°C na południowym wschodzie. W górach będą to wartości nieco niższe, ok. 8-13 stopni.