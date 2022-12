Pogoda. Gwałtowne ocieplenie na pierwszy dzień zimy

Pogoda. Temperatura wyniesie nawet 10 stopni

Wędrówka niżów północną Europą sprawi, że z zachodu i południowego zachodu wlewać się do nas będzie ciepło znad środkowego Atlantyku. Stąd już we wtorek w całym kraju temperatura przeskoczy na plus i odnotujemy od 1/3 stopni na wschodzie do 3/5 na zachodzie. W kolejnych dniach (do piątku włącznie) będzie jeszcze cieplej i temperatura wzrośnie do 2/4 na wschodzie i do 5/6 na zachodzie. Natomiast w piątek o zachodnią Polskę oprze się bąbel ciepła i tutaj temperatura może przekroczyć nawet 10 stopni.