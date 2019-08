Pogoda. Groźne burze i upał. Idzie front i duża zmiana

Pogoda w weekend będzie jeszcze w pełni wakacyjna. Synoptycy ostrzegają jednak przed upałem do 31 st. C i gwałtownymi burzami na krańcach południowych i nad morzem. IMGW wydał ostrzeżenia aż dla 14 regionów.

W sobotę od upału odpoczną już mieszkańcy wschodniej Polski - na wschód od linii Wisły. Temperatura w tych regionach wahać się będzie w przedziale od 24 do 28 st. C. Niestety w zachodniej części kraju (w pasie od Zachodniopomorskiego przez Lubuskie i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę) nadal z nieba będzie się lał żar i tutaj temperatura sięgnie 31 st. C w cieniu.