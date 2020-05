Pogoda. Gorący weekend. Zaraz potem uderzy arktyczny chłód

Pogoda na sobotę

Temperatura w sobotę z pewnością będzie zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ciągu dnia zobaczymy od 15 st. C na Pomorzu, przez 18 st. C na Warmii i Mazurach, 19 st. C na Mazowszu. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 st. C w Wielkopolsce. Najwyższej temperatury możemy spodziewać się na zachodzie i południu Polski. Termometry pokażą nawet 21 st. C.