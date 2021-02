Pogoda. Front idzie przez Polskę. Następne regiony ze śnieżycami. Rano zmiana

Jak wyjaśnia synoptyk IMGW, temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek wyniesie od -18 st. C w kotlinach sudeckich, ok. -12 st. C w centrum, do -6 st. C na krańcach południowo-wschodnich i nad samym morzem.

We wtorek nadal mróz utrzyma się w ciągu dnia w całej Polsce. Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od -10 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, ok. -6 st. C w centrum i na zachodzie, do -1 st. C na południowym wschodzie.