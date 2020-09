Pogoda. Ekstremalnie gorący sierpień. Będzie gorzej?

Tegoroczny sierpień należy zaliczyć do miesięcy ekstremalnie ciepłych. Średnio o dwa stopnia Celsjusza temperatura w sierpniu tego roku była wyższa niż w ubiegłych - czytamy w raporcie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynosiła bowiem 19,8℃ i choć może się wydawać, że nie jest to wysoka temperatura jak na drugą połowę lata, to należy pamiętać, że chodzi także o temperaturę po zmroku.