Pogoda. Duża zmiana w prognozach. Odwrót zimy, ale wcześniej groźnie. Alerty IMGW

Pogoda. Przed nami zmiana w aurze w większości regionów. Czeka nas ocieplenie, ale też opady śniegu i deszczu. To oznacza oblodzenie chodników i jezdni. IMGW wydał ostrzeżenia w 10 regionach.

Pogodę we wtorek w Polsce kształtują dwa przemieszczające się aktywne fronty atmosferyczne: znad Bałtyku i południowego zachodu. To one odpowiadają za opady śniegu w północnej części kraju i śniegu z deszczem na południu. Za strefą opadów zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze biskajskie.

Najpierw odczują to mieszkańcy południowo-zachodnich regionów, gdzie termometry pokażą 2-4 st. C - wynika z prognozy Biura Cumulus dla Wirtualnej Polski. Zima nie odpuści jednak na północy, gdzie nadal będzie mroźnie (-2 st. C).

Kłopoty sprawią jednak opady deszczu i śniegu, a na drogach zrobi się bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed marznącym deszczem i gołoledzią dla południowej części woj. zachodniopomorskiego, północnych części woj. lubuskiego i wielkopolskiego oraz dla całych obszarów woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Zobacz też: "Degeneracja i dno". Robert Biedroń o pasku TVP

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że alerty mogą jeszcze zostać rozszerzone, bo w nocy nad Polskę wkroczy następny front. To on przyniesie w centralnej i południowej Polsce intensywne opady deszczu (w nocy z wtorku na środę do 3 l wody na metr kw.), a na północy śnieg (do 5 cm nowej warstwy).

Pogoda. Duża zmiana w prognozach. Odwrót zimy, ale nie wszędzie

Wraz z ociepleniem na sile przybierze też wiatr (do 50 km/h), co może obniżać temperaturę odczuwalną. W środę rano utrzyma się podział na mroźne krańce północne (-2 st. C w Zachodniopomorskiem i na Suwalszczyźnie) oraz cieplejsze centrum i południe (do 4 st. C).

Z godziny na godzinę temperatura będzie coraz wyższa: do 8 st. C na południowym zachodzie i południu oraz do 5 st. C w centrum Polski.

Jednak na północy w środę nadal prognozowane są marznące opady powodujące na jezdniach i chodnikach niebezpieczną gołoledź.

Warto zaznaczyć, że alerty IMGW w większości regionów obowiązują od wtorku wieczorem do środowego przedpołudnia.