Duża zmiana w pogodzie. Sypnie śniegiem w całej Polsce

Ekspertka poinformowała, że w sobotnie popołudnie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, największe na Kaszubach. Na północnym wschodzie lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C lokalnie na północy i północnym wschodzie, około 15-16 st. C w centralnej Polsce, najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie lokalnie nawet 19 st. C. W wielu miejscach jednak termometry pokazały już ponad 20 stopni w słońcu.